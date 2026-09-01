Грушко: Запад не скрывает готовность блокировать Калининград в случае эскалации

Запад не скрывает готовность блокировать Калининград при эскалации, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко на полях ВЭФ.
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