Лидер демократов в конгрессе раскритиковал проект помощи Израилю без Украины

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис 4 февраля в интервью телеканалу ABC News раскритиковал законопроект республиканцев о дополнительной помощи Израилю без выделения новых денег на Украину.
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