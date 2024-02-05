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Лидер демократов в конгрессе раскритиковал проект помощи Израилю без Украины

Лидер демократов в конгрессе раскритиковал проект помощи Израилю без Украины

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис 4 февраля в интервью телеканалу ABC News раскритиковал законопроект республиканцев о дополнительной помощи Израилю без выделения новых денег на Украину.

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