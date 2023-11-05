Льюис Хэмилтон считает дни до расставания с Mercedes W14

Льюис Хэмилтон считает дни до расставания с Mercedes W14LAT Images / MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признался, что устал от непредсказуемости машины Mercedes W14 и с нетерпением ждет финала сезона в Абу-Даби, который состоится 26 ноября.