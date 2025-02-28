Армения призывает Азербайджан к мирным переговорам, решению гуманитарных вопросов

Министерство иностранных дел Армении подчеркнуло важность решения гуманитарных вопросов для урегулирования конфликта с Азербайджаном, призывая к подготовке народов к миру, несмотря на постоянное культивирование враждебности.
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