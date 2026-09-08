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Новости Липецка

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ЖК «Теорема» в Липецке: комфорт в деталях планировки

ЖК «Теорема» в Липецке: комфорт в деталях планировки

В ЖК «Теорема» от ГК «ОДСК» продуманная планировка заменяет лишние метры: два санузла, кухня-гостиная, две лоджии и гардеробная.

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