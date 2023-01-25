«Я вам объясню философию»

Пригожин предложил недовольным участием убийцы Тютина в СВО лично отправиться на передовую.Российский предприниматель Евгений Пригожин высказался о критике общественности в отношении Александра Тютина, осужденного на 23 года тюрьмы за убийство.
Пригожин предложил недовольным участием убийцы Тютина в СВО лично отправиться на передовую.Российский предприниматель Евгений Пригожин высказался о критике общественности в отношении Александра Тютина, осужденного на 23 года тюрьмы за убийство.
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