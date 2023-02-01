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Хуахин (WTA). 2-й круг. Калинская встретится с Цуренко, Линда Фрухвиртова встретится с Зиданшек

Анна Калинская сыграет с Лесей Цуренко в первом круге турнира в Хуахине. Cетка турнира здесь. Thailand Open Хуахин, Таиланд 30 января – 5 февраля 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 доллара Открытые корты, хард Второй круг Анна Калинская (Россия)  Леся Цуренко (Украина) Дата проведения 1 февраля, 14.

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