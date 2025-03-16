Кремль наступает, чтобы вернуть захваченные земли в Курской области, одновременно затягивая предложенные Вашингтоном и Киевом переговоры.
Киев признал потерю Суджи и бьет тревогу: россияне наступают на Сумы
Комментарии
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КМ
Кирилл Мелькумов
Какой президент??? Ау?
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16 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
почти год уже как Зеленский не президент? нет на территории404 президента !там власть узурпатора террориста (позывной клоун нарик Зелебоб)!
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13 час.
АС
Анатолий Страшко
У меня вопрос. А можем ли мы одновременно "прекратить" на 30 минут. А потом начать и за 30 суток в Куеве оказаться. Ну или хотя бы в Одессе, Николаеве, Харькове, Херсоне. Пока Лавров будет о перемирии договариваться с американцами.
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10 час.
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