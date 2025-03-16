Киев признал потерю Суджи и бьет тревогу: россияне наступают на Сумы

почти год уже как Зеленский не президент? нет на территории404 президента !там власть узурпатора террориста (позывной клоун нарик Зелебоб)!

АС

Анатолий Страшко

У меня вопрос. А можем ли мы одновременно "прекратить" на 30 минут. А потом начать и за 30 суток в Куеве оказаться. Ну или хотя бы в Одессе, Николаеве, Харькове, Херсоне. Пока Лавров будет о перемирии договариваться с американцами.