«Смерть Америке! Смерть Трампу!» В Иране хоронят аятоллу Али Хаменеи. Обстановка в Тегеране и кадры события в репортаже «Ленты.ру»

В Иране подходят к концу шестидневные похороны бывшего верховного лидера Али Хаменеи, убитого в результате американского авиаудара по Тегерану в феврале — в самом начале военной операции США на Ближнем Востоке.
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