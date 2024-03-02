В ФРГ ждут итоги расследования о перехвате разговора военных в ближайшие дни

По данным издания Bild am Sonntag, руководство ФРГ уже в ближайшее время ожидает итогов расследования о перехвате беседы военных, в которой сообщалось о планах нападения на Крымский мост с возможным применением ракет Taurus.
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