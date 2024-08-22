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Альтернатива кофе: в чем польза цикория и как его правильно пить

Альтернатива кофе: в чем польза цикория и как его правильно пить

Альтернатива кофе: в чем польза цикория и как его правильно пить Алёна Юрьева Когда утренний кофе не всегда приносит пользу из-за кофеина, который может негативно влиять на сосуды и вызывать обезвоживание организма, стоит обратить внимание на цикорий.

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