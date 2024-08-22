Альтернатива кофе: в чем польза цикория и как его правильно пить Алёна Юрьева Когда утренний кофе не всегда приносит пользу из-за кофеина, который может негативно влиять на сосуды и вызывать обезвоживание организма, стоит обратить внимание на цикорий.