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От содомии до цифросектанства. Общественную палату пытаются подключить к борьбе с деструктивной идеологией

От содомии до цифросектанства. Общественную палату пытаются подключить к борьбе с деструктивной идеологией

  От содомии до цифросектанства. Общественную палату пытаются подключить к борьбе с деструктивной идеологией В Общественной палате  на «круглом столе» общественники вместе с депутатами обсуждали понятие деструктивной идеологии, о котором давно говорят патриоты и которое  было закреплено в Стратегии национальной безопасности.

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