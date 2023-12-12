От содомии до цифросектанства. Общественную палату пытаются подключить к борьбе с деструктивной идеологией В Общественной палате на «круглом столе» общественники вместе с депутатами обсуждали понятие деструктивной идеологии, о котором давно говорят патриоты и которое было закреплено в Стратегии национальной безопасности.