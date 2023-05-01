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Рогов сообщил, что российские военные поразили транспортный узел ВСУ и склады с ГСМ в Павлограде

Рогов сообщил, что российские военные поразили транспортный узел ВСУ и склады с ГСМ в Павлограде

Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией", в субботу, 30 апреля, сообщил, что российские войска поразили транспортный узел украинской армии в городе Павлограде Днепропетровской области.

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