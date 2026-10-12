В Таганроге закроют 4 перехода через пути у вокзала до 2026 года

В Таганроге со стороны улицы Инициативной закроют четыре пешеходных перехода через пути у вокзала «Таганрог-Пассажирский», а до конца 2026 года там установят барьерное ограждение по инвестпрограмме РЖД.
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