Тарасенко забил 1-й гол за «Оттаву» в предсезонном матче с «Виннипегом»

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Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко забросил шайбу в предсезонном матче с «Виннипегом» (3:1). Это первый гол россиянина после перехода в «Сенаторс» минувшим летом.