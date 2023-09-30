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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасенко забил 1-й гол за «Оттаву» в предсезонном матче с «Виннипегом»

Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко забросил шайбу в предсезонном матче с «Виннипегом» (3:1). Это первый гол россиянина после перехода в «Сенаторс» минувшим летом.

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