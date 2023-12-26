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«Вечеринка разврата» как момент истины

«Вечеринка разврата» как момент истины

Похоже, наступает переломный момент в жизни нашего общества! Кто мог такое представить совсем недавно, чтобы возомнившие себя небожителями людишки стали извиняться за своё непристойное поведение! Но вот видим же: извиняется Киркоров, извиняется Милявская, извиняется даже Собчак! Всё они прекрасно понимали.

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Комментарии
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Анатолий Федоров
Фраза: &quot;Они вдруг поняли, что в стремительно формирующейся нравственной атмосфере в обществе, им не будет места.&quot; - что-то не заметно &quot;формирующейся нравственной атмосферы&quot;. в среде высших эшелоном властие, а если так, нечего ждать внизу.
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