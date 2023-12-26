«Вечеринка разврата» как момент истины

Похоже, наступает переломный момент в жизни нашего общества! Кто мог такое представить совсем недавно, чтобы возомнившие себя небожителями людишки стали извиняться за своё непристойное поведение! Но вот видим же: извиняется Киркоров, извиняется Милявская, извиняется даже Собчак! Всё они прекрасно понимали.