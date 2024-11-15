В Республике Башкортостан активно продолжаются мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма

В рамках профилактической акции «Нет ненависти и вражде» сотрудники Управления МВД России по г. Стерлитамаку и межрайонного отдела центра по противодействию экстремизму и терроризму провели для школьников и студентов мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, а также на формирование у граждан нетерпимости к экстремистской идеологии.