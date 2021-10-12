Для чего Виктория Нуланд летит в Москву?

Виктория Нуланд собирается в Москву. Без печенек. И так с трудом получилось, ибо ради того, чтобы Виктория получила российскую визу, американцам пришлось снять санкции с нескольких россиян Просто вдумайтесь, насколько американцам необходим этот визит.