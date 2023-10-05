Замгубернатора посадила деревья возле единственной строящейся школы в Кургане. Фото

Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова совместно с директором департамента образования региона Андреем Кочеровым приняла участие в высадке саженцев липы, березы и рябины на территории будущей школы на 1500 мест в Заозерном районе.
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