Дмитриев посоветовал Европе брать пример с российской миграционной политики

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), выразил мнение, что Европейский союз и Великобритания должны брать пример с российской миграционной политики.
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