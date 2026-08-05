Дмитриев посоветовал Европе брать пример с российской миграционной политики

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), выразил мнение, что Европейский союз и Великобритания должны брать пример с российской миграционной политики.