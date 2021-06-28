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Кузбассовцам рассказали о развитии Чебулинского района

Кузбассовцам рассказали о развитии Чебулинского района

В Кузбассе готовятся к 300-летию региона. До празднования юбилея осталось чуть больше недели. За 1000 дней изменилась каждая территория.

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