20 минут будет у мира в случае начала ядерной войны

Александр Батт

Просто надо приблизить наши ударные комплексы ВПЛОТНУЮ к территории США. Благо их большое побережье позволяет это осуществить в пределах действующих международных правил. Разместить у берегов США и стран НАТО многочисленную группировку малотоннажных дизель-электрических подлодок с ядерными Калибрами и Цирконами, дрейфующих по Гольфстриму и другим подходящим морским течениям скрытно с выключенными двигателями без расходования топлива.