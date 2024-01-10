Начнем с анекдота: Маленький мальчик, играя на полу с самолетиками, спрашивает папу. - Папа, а сколько лететь до Америки? Классический папа, не отрываясь от телевизора, отвечает: - Двадцать минут.
20 минут будет у мира в случае начала ядерной войны
Комментарии
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Александр Батт
Просто надо приблизить наши ударные комплексы ВПЛОТНУЮ к территории США. Благо их большое побережье позволяет это осуществить в пределах действующих международных правил. Разместить у берегов США и стран НАТО многочисленную группировку малотоннажных дизель-электрических подлодок с ядерными Калибрами и Цирконами, дрейфующих по Гольфстриму и другим подходящим морским течениям скрытно с выключенными двигателями без расходования топлива.
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14 час.
A
Andrey
Подобные Посейдону.
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10 час.
Кошмар
Ты малость опоздал с советами. Наше командование давно уже посылает подлодки с ЯО к американским берегам. Ну, а чушь про группировку малотоннажных дизельных подлодок, дрейфующих по Гольфстриму, я даже комментировать не буду.😀
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1 час.
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