А бин Салман не зря прячется по бункерам. Хуситы высокоточным ударом поразили здание министерства обороны Саудовской Аравии.
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