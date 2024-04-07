Алексей Попов считает, что RB уволит Риккардо после аварии в Сузуке

Алексей Попов считает, что RB уволит Риккардо после аварии в СузукеGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов допустил, что гонка в Японии стала для Даниэля Риккардо последней в составе Visa Cash App RB.
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