Губерниев напомнил, что биатлонист Тихонов скрывался на родине Гитлера

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал в своем Telegram-канале на слова экс-президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова, который сказал, что ненавидит норвежцев и назвал их самой скупердяйской, профашистской нацией.
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