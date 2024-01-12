Губерниев напомнил, что биатлонист Тихонов скрывался на родине Гитлера

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал в своем Telegram-канале на слова экс-президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова, который сказал, что ненавидит норвежцев и назвал их самой скупердяйской, профашистской нацией.