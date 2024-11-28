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Закон, порядок, государство

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Расчет 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт -Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт БпЛА противника на Каховском направлении

Расчет 152-мм орудия 2А36 «Гиацинт -Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт БпЛА противника на Каховском направлении

Личный состав пушки «Гиацинт-Б» точным попаданием уничтожил заброшенный дом, в котором был, развернут пункт управления БпЛА ВСУ.

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