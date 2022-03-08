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Coinbase полностью поддержала санкции против России: заблокировано уже более 25 тыс. кошельков

Coinbase полностью поддержала санкции против России: заблокировано уже более 25 тыс. кошельков

Платформа Coinbase подтвердила, что заблокировала более 25 000 адресов кошельков, связанных с российскими физическими или юридическими лицами.

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