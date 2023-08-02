Театр абсурда

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Украина за 1,5 года истратила 10-летний запас снарядов США

Украина за 1,5 года истратила 10-летний запас снарядов США

Истрачен даже более чем десятилетний запас США снарядов калибра 155-мм. Бандеровцы выстреливают месячное производство снарядов американским партнёром за три дня.

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