Си Цзиньпин призвал Ассоциацию обучавшихся в странах Европы и Америки китайцев объединять лучшие умы и консолидировать созидательный потенциал ради развития дела партии и государства

Пекин, 21 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Ассоциацию обучавшихся в странах Европы и Америки китайцев объединять лучшие умы со всего мира и консолидировать созидательный потенциал ради развития дела партии и государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)