Си Цзиньпин призвал Ассоциацию обучавшихся в странах Европы и Америки китайцев объединять лучшие умы и консолидировать созидательный потенциал ради развития дела партии и государства

Пекин, 21 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Ассоциацию обучавшихся в странах Европы и Америки китайцев объединять лучшие умы со всего мира и консолидировать созидательный потенциал ради развития дела партии и государства.