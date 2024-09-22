Анна Нетребко отметила 53-летие в ресторане, нарядившись в пышное мини платье

Наряд оперной певицы Анны Нетребко подчеркнул ее стройные ноги, но некоторым показался «нелепым». На днях известная оперная певица Анна Нетребко отпраздновала свое 53-летие, выбрав для этого ресторан в Германии.
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