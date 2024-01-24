Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Купянском направлении танк Т-72Б3М уничтожил пулеметный расчет боевиков

На Купянском направлении танк Т-72Б3М уничтожил пулеметный расчет боевиков

Танкисты группировки войск «Запад» в зоне специальной операции уничтожают боевую технику и укрытую живую силу украинских боевиков, действуют в составе бронегрупп и оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям.

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