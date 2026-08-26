Бойцы ВАИ "Центра" встретили профессиональный праздник в зоне СВО

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) группировки войск "Центр" встретили свой профессиональный праздник на передовой, выполняя боевые задачи на добропольском направлении в зоне СВО.
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