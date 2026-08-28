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Проводников тургрупп станут проверять на алкоголь, наркотики и половые извращения

Проводников тургрупп станут проверять на алкоголь, наркотики и половые извращения

Оградить любителей путешествий от психически нездоровых проводников, извращенцев, игроманов, а также проводников, злоупотребляющих различными сильнодействующими веществами, планирует Министерство здравоохранения .

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