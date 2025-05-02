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  • Владимир семин
    В том числе переименовать и Москву!  😀😀😀Город Волгоград в...
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  • Aнатолий Райков
    Да все города похоже надо переименовать,какие города принимали участие в ВОВ и заводы по всей России.Город Волгоград в...

Наш пострел везде поспел!

Наш пострел везде поспел!

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.

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