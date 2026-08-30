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Смородская: «Строим новую команду», как говорят в руководстве, не означает, что надо продать всех звёзд - это означает обнулить «Локомотив»

Смородская: «Строим новую команду», как говорят в руководстве, не означает, что надо продать всех звёзд - это означает обнулить «Локомотив»

«Мне очень жаль команду. Жаль, что такое происходит в «Локомотиве» - не понимаю, как можно довести хорошую, добротную команду до такого состояния, - заявила экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская.

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