Врачи перечислили три самые полезные летние ягоды

Впереди лето, а это значит, что настанет самое время запасаться природными витаминами на весь год.Руководитель отдела медицинского центра Екатерина Терентьева рассказала, что наиболее полезными являются свежие сезонные ягоды.
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