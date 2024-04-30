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  • Раиса Мелькумова
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Врачи перечислили три самые полезные летние ягоды

Врачи перечислили три самые полезные летние ягоды

Впереди лето, а это значит, что настанет самое время запасаться природными витаминами на весь год.Руководитель отдела медицинского центра Екатерина Терентьева рассказала, что наиболее полезными являются свежие сезонные ягоды.

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