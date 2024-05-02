Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь выступил с заявлениями в стиле того, что это Россия должна просить Украину и поддерживающие киевский режим страны вновь сесть за стол переговоров и наконец прийти к мирному завершению военного конфликта.