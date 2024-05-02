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Глава МИД Украины рассчитывает «принудить» Москву пойти на уступки для заключения мирного соглашения

Глава МИД Украины рассчитывает «принудить» Москву пойти на уступки для заключения мирного соглашения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь выступил с заявлениями в стиле того, что это Россия должна просить Украину и поддерживающие киевский режим страны вновь сесть за стол переговоров и наконец прийти к мирному завершению военного конфликта.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Да насрать на вашу коалицию стран которые разделяют одни принцыпы,а успехов на фронте вам как своих ушей не видать.
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