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Комличенко получил травму головы с «Балтикой»: «Попали локтем – 10 минут был в прострации, в раздевалке 2 или 3 шва нанесли. Карасев, судья высокой квалификации, и слова не сказал»

Нападающий « Локомотива »  Николай Комличенко  рассказал, что получил травму головы в матче с «Балтикой».

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