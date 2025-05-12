Володин анонсировал законопроект, позволящий арестовывать имущество релокантов за дискредитацию армии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение законопроекта, который позволит арестовывать имущество уехавших из страны россиян за дискредитацию армии, злоупотребление свободой слова, распространение фейков и другие правонарушения.
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