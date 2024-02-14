Овечкин забил 836-й гол в НХЛ – «Колорадо» из офиса. До рекорда Гретцки – 58 шайб

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (3:6). В третьем периоде 38-летний нападающий поразил ворота Александра Георгиева броском из левого круга вбрасывания в большинстве.
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