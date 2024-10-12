В Москве задержали нелегала из Узбекистана, систематически избивавшего маленького сына сожительницы

В СК России по Москве сообщили о проведении расследования уголовного дела по статье «истязание». По данным следствия, гражданин Узбекистана, сойдясь с сожительницей, начал регулярно избивать и мучить ее сына, маленького мальчика, которому всего 7 лет.
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