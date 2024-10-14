Котяков: маткапитал в 2025 году вырастет на 46 тыс. рублей

Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году вырастет на 46 тыс. рублей, до 677 тыс рублей. Об этом на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов объявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.