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Котяков: маткапитал в 2025 году вырастет на 46 тыс. рублей

Материнский капитал на первого ребенка в 2025 году вырастет на 46 тыс. рублей, до 677 тыс рублей. Об этом на заседании комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов объявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

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