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Шоу-бизнес: «Он был женат, я замужем»: Почему Марьяна Спивак отвергала ухаживания, а теперь не торопится в ЗАГС с отцом своего сына

Шоу-бизнес: «Он был женат, я замужем»: Почему Марьяна Спивак отвергала ухаживания, а теперь не торопится в ЗАГС с отцом своего сына

Дочь Тимофея Спивака и Екатерины Васильевой, внучка легендарной Жанны Прохоренко в детстве снималась в кино, но актрисой становиться не собиралась, активно протестуя против пророчеств окружающих.

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