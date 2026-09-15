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Мы соседи по планете

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Самая красивая женщина 1960-х по прозвищу Большой Бюст — Джина Лоллобриджида

Самая красивая женщина 1960-х по прозвищу Большой Бюст — Джина Лоллобриджида

Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в бедной многодетной семье. Ее полуголодное детство было очень непростым, но с самых юных лет девочка увлекалась рисованием и пением.

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