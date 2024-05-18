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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вальверде продлил контракт с «Атлетиком» на год. Тренер проведет 9-й сезон в клубе

60-летний специалист договорился с клубом из Бильбао о продолжении работы в сезоне-2024/25.  Вальверде возглавил команду в июне 2022 года – уже в 3-й раз в своей карьере (ранее руководил ей с 2003 по 2005 и с 2013 по 2017 годы).

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