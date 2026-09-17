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«Где моя термопаста?». Пользователь рассказал, что его Core i7-12700K три года работал без термопасты

«Где моя термопаста?». Пользователь рассказал, что его Core i7-12700K три года работал без термопасты

И вентиляторы СЖО были установлены неправильно Пользователь Reddit обнаружил, что его игровой компьютер с Intel Core i7-12700K около трех лет работал вообще без термопасты на процессоре.

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