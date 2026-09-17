«Где моя термопаста?». Пользователь рассказал, что его Core i7-12700K три года работал без термопасты

И вентиляторы СЖО были установлены неправильно Пользователь Reddit обнаружил, что его игровой компьютер с Intel Core i7-12700K около трех лет работал вообще без термопасты на процессоре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым