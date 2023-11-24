ФСБ задержала жителя Феодосии по подозрению в госизмене. Его завербовали представители украинских спецслужб, мужчина за деньги переправлял на Украину комплектующие к российской военной авиатехнике, сообщили в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии