Американская пресса пишет об испытании зимой Китаем гиперзвуковой ракеты DF-27, способной обойти ПРО США

Фото носит иллюстративный характер В феврале 2023 года Китай провел испытания новейшей гиперзвуковой ракеты большей дальности DF-27, которая может обойти системы противоракетной обороны США.
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