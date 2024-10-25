Пряная осень в ресторане «Севичерия»

В ресторане «Севичерия» обновили меню. Чем не повод вновь посетить адептов перуанской кухни и кухни никкей?! Вот уже семь лет ресторан на Пречистенской набережной привлекает любителей морепродуктов и южноамериканских специалитетов.
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