online-buhuchet

155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр
    Греф враг народа.Депутат Госдумы р...
  • галина
    Дебилами легче управлять. Но они не учитывают, если быдло разозлить, то они не оставят камня на камне. Коммунисты это...Депутат Госдумы р...
  • Александр
    Да и так в основном тик-токнутые. Нормой стал дебилизм, а не профессонализм.Депутат Госдумы р...

Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса Александр АлексеенкоПрезидент России Путин Владимир Владимирович сделал заявление о том, что в условиях современной реальности малый бизнес как никогда нуждается в поддержке.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх