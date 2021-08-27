Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса Александр АлексеенкоПрезидент России Путин Владимир Владимирович сделал заявление о том, что в условиях современной реальности малый бизнес как никогда нуждается в поддержке.
Владимир Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса Александр АлексеенкоПрезидент России Путин Владимир Владимирович сделал заявление о том, что в условиях современной реальности малый бизнес как никогда нуждается в поддержке.
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